المتحف اليونانى يعرض العملات بشكل معاصر بالإسكندرية

أعلنت إدارة متحف الإسكندرية القومي، عرض قطعة أثرية فريدة خلال شهر يونيو 2024، بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف، والذي يوافق يوم 9 يونيو من كل عام.

وقالت إدارة متحف الإسكندرية القومي، إن القطعة عن صاحب القصر، الذي أصبح متحف الإسكندرية القومي، أسعد باسيلي، وجاء إلى مصر مهاجرا في عام 1895، عمل في الصحافة حتى استطاع أن ينشئ شركة للأخشاب تحمل اسمه فى الإسكندرية.

وأشارت إدارة متحف الإسكندرية القومي، إلى أن أسعد باسيلى كان له نشاط اجتماعي وثقافي واقتصادي، حيث ساهم فى تأسيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعلى الجانب الآخر فقد ترك باسيلي إرثا معماريا مميزا، حيث استعان بأمهر المعماريين، منهم فيكتور آرلنجر والذي بنى قصره 1928، وتحول إلى متحف الإسكندرية القومي وافتتح فى عام 2003.

ومتحف الإسكندرية القومي يحتوي على 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور، بدءًا من الدولة القديمة، وحتى العصر الحديث، وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور، وقد تم إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني، والآثار الغارقة، والآثار الإسلامية بالإسكندرية، ومن أهم القطع الموجودة تمثال يمثل الكاتب المصري ومجموعة من الأواني عثر عليها بهرم الملك زوسر.

من جانب اخر قام المتحف اليونانى عرض العملة بشكل معاصر يختلف عن العرض المتبع لدى المتاحف بشكل متسلسل تاريخي في هيئة موجات داخل زجاج بلكسي مجهز ومصمم تبعا لطبيعة العملة من حيث المادة والحجم وصالة العملة مكونة من ٥ فاترينة سنقوم بعرضها تبعا واحدة تلو الأخرى

واوضح المتحف ان العرض الجديد للعملة فاترينة (1)وهى للعصرى المصري القديم ويتمثل في عملة ( النوب النفر) وهي من الذهب الخالص ومعناها باللغة المصرية القديمة الذهب الجميل وهي أقدم عملة مصرية سكت في التاريخ في عصر الملك نكاتنبو الثاني ويوجد منها 4 قطع في مصر 3 بالمتحف المصري و القطعة التي بالعرض. - العصر الفارسي عملات ترجع للعصر الفارسي بمصر وهي عملات من الذهب الفضة.