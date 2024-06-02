الأهلي يُعلن استحداث منشآت رياضية بفرع القاهرة الجديدة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا الساعات الأخيرة بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة التي استغرقت قرابة الساعتين ونصف الساعة، قرر المجلس تكليف إحدى الشركات بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مشروعي «الجيم» ومجمع حمامات السباحة بفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة، لتلبية وخدمة الأعضاء بالفرع في الفترة القادمة.

على صعيد آخر ، توج فريق رجال كرة الماء بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر لموسم 2023-2024، عقب الفوز على نادي هليوبوليس في المباراة النهائية بنتيجة 10-7، في المباراة التي جمعتهما على حمام سباحة نادي CLUB ONE بالمعادي.