السعودية : أعتبارًا من اليوم بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الأمن العام السعودي تحت شعار ( لا حج بلا تصريح ) بدء في تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة و محطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

يأتي ذلك أعتبارًا من اليوم 25 ذو القعدة 1445 الموافق 2 يونيو 2024 حتى 14 ذو الحجة 1445 الموافق 20 يونيو 2024

وأكد الأمن العام تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال ، على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح ، بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولايوجد لديه تصريح حج ، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً .

وأختتم حنفي بأن الأمن العام السعودي شدد على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة.

ويذكر أن عقوبة من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلي (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال ، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين .

هذا وتقوم المملكة العربية السعودية بإجراءات إحترازية وتدابير وقائية لإنجاح موسم حج هذا العام ، ولكي يظهر أمام العالم بالمظهر المشرف كالعادة ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .

حيث تبذل جميع الجهات ذات الصلة مجهوداً للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم ، عن طريق المبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية ، منها على سبيل المثال مبادرة (طريق مكة) التي تنهي إجراءات تأشيرة دخول المملكة ، والوظائف الحيوية ، وترقيم الأمتعة من داخل بلاد ضيوف الرحمن .

وستطبق وزارة الداخلية السعودية غرامة بقيمة 10 آلاف ريال بحق كل من يضبط من المواطنين السعوديين والوافدين ولا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة (مكة المكرمة- منى – عرفات – المزدلفة – وغيرها) ، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين للأنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، مع مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة .

كما أن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي أنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) تصل إلى السجن (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال مع ترحيل الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة .

