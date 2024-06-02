مدرب كرة ماء الأهلي : شخصية الأحمر سر التتويج بالثلاثية المحلية
قال وليد عزت، المدير الفني للفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب كأس مصر، بعد موسم شاق تكلل بتحقيق الثلاثية «الدوري والكأس وبطولة كرة الماء الشاطئية».
وأضاف عزت أن الفريق كان لديه
إصرار على الفوز ببطولة كأس مصر على حساب فريق هليوبوليس، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد إلى جانب التحضير الجيد قبل المباراة للفوز باللقب.
وأكد المدير الفني أن الفوز بلقب كأس مصر جاء نتيجة جهد كبير من اللاعبين طوال الموسم، حيث توج الفريق بلقب الدوري والكرة الشاطئية، ليكلل موسمه في النهاية
بلقب كأس مصر.
واختتم وليد عزت تصريحاته بالتأكيد أن دعم مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي كان عاملًا مهمًّا في تحفيز اللاعبين، لتحقيق البطولات.