الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستعرض ملف البنية التحتية بفرع الشيخ زايد

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا الساعات الأخيرة  بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

txt

رئيس جهاز ألعاب ماء الأهلي : الأحمر توج بالثلاثية المحلية عن جدارة

وخلال الجلسة استعرض المجلس التطورات التي تتم في مجال البنية التحتية بفرع النادي بالشيخ زايد، حيث وافق المجلس على طرح أعمال الإنارة بحمام السباحة الجديد بالفرع، وكذلك أعمال تركيب غرف الساونا والبخار للرجال والسيدات، مع طرح تركيب أرضيات «الجيم» بالحمام الجديد، وكذلك أعمال فرش غرف خلع الملابس. 

كما وافق المجلس على إنشاء طريق جديد خلف حمام السباحة بفرع زايد، لربط الحمام بمنشآت النادي المختلفة.

كما استعرض المجلس مناطق الربط بين المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد والمبنى الاجتماعي الجديد وتجهيزها بمناطق جلوس جديدة لخدمة الأعضاء، لاستيعاب الأعداد المتزايدة على عضوية فرع زايد.

مواد متعلقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري
الجريدة الورقية