رئيس جهاز ألعاب ماء الأهلي : الأحمر توج بالثلاثية المحلية عن جدارة

أعرب وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة الماء «عمومي رجال» بالنادي ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 10-7، في المباراة التي جمعتهما على حمام سباحة نادي CLUB ONE.

وقال رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي: «التتويج بلقب بطولة كأس مصر جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني واللاعبين، الذين تعاهدوا على الفوز باللقب».

ووجه عزت الشكر للاعبين والجهاز الفني بعد الموسم القوي الذي قدموه والمنافسة بقوة على كل البطولات التي شارك بها الفريق، والجمع بين الثلاثية «الدوري والكأس وبطولة كرة الماء الشاطئية».

واختتم وائل عزت تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لألعاب الماء بالأهلي، والذي ساهم في التتويج بالألقاب والجمع بين الثلاثية هذا الموسم.