الأحد 02 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انخفاض الحرارة مع رياح خفيفة.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأحد

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس موضحًا أن يكون الطقس اليوم الأحد الثانى من يونيو2024 صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وحتى صباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً.

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رياح خفيفة جنوبية غربية 
وأضاف المركز، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ظهراً خاصة غرباً مثيرة الغبار والأتربة، وستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي 
وتابع، يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:09، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.
وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 00:52. 

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