الرئيس السيسي يلتقي رئيس الإمارات على هامش منتدى التعاون العربي الصيني ببكين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات الشقيقة، على هامش منتدى التعاون العربي الصيني ببكين.

الرئيس السيسي يزور الصين:

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

وعقدت مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.