وسام أبوعلي: فضلت الأهلي على عرض هولندي ووالدتي بكت بسبب الجماهير

عامل اللغة سبب معاناة موديست

تحدث الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي عن كواليس انتقاله للمارد الأحمر رغم تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري الهولندي، ومحاولاته للضغط على النادي للموافقة على عرض القلعة الحمراء، بالإضافة لسبب بكاء والدته في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



قال وسام أبوعلي في تصريحات تلفزيونية: أشعر بالكثير من المحبة من جماهير الأهلي والشعب المصري، وإن شاء الله سأزور فلسطين قريبا، والدتي لم تتمالك دموعها عندما شاهدت هتافات الجماهير لـ فلسـطين ولي في نهائي إفريقيا ومن أول ما وصلت مصر حسيت بالحب من الجماهير المصرية.

وتابع: لا أجيد القراءة والكتابة باللغة العربية، قضيت حياتي كلها في الدنمارك ولعبت لبعض الوقت في السويد، ولكن في المنزل نتحدث دائما بالعربية ولهذا أجيد الحديث بها.

فضلت الأهلي على أوتريخت الهولندي

وأضاف أبوعلي: سيريوس السويدي فريقي السابق كان يرفض رحيلي للأهلي، فقد وقعت لمدة 4 سنوات ونصف وكان يتبقى في عقدي 4 سنوات وشهرين حين أتى عرض الأهلي.

وواصل: ضغطنا على النادي بقوة حتى يتركني أرحل للأهلي، كان لدي عرض آخر من نادي أوتريخت الهولندي وكان موازيا لعرض الأهلي.

سبب معاناة موديست

وواصل: أنتوني موديست من أكثر اللاعبين المحبوبين في غرفة لاعبي الأهلي و عامل اللغة سبب معاناة موديست واللاعب قدم أداء متميز في الكثير من المباريات.

كهربا

وأكمل: انا بحترم محمود كهربا لانه دائما يساعدني ويعطني النصائح ويقول لي ربنا يكرمك وهتسجل هدف في المباراة المقبلة ولما تسجل جول لا تنسى أن تخبر و تقول للجماهير ذلك.

وأضاف: هدفي في شباك مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا هو الأغلى في مسيرتي ولما اشاهد أهل غزة وفرحتهم به كثيرا.