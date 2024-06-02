صلاة الفجر | مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 يونيو2024

صلاة الفجر .. يؤذن لصلاة الفجر اليوم الأحد 2 يونيو2024 حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة فى الرابعة وعشر دقائق، أما الشروق ففى الخامسة وأربع وخمسين دقيقة، أما صلاة الظهر ففى الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة، أما صلاة العصر يحين موعدها فى الرابعة وتسع وعشرون دقيقة، وصلاة المغرب فى السابعة واثنين وخمسين دقيقة أما صلاة العشاء فيحين موعدها فى التاسعة ووأربع وعشرين دقيقة.

الصلاة الركن الثانى من أركان الاسلام



الإسلام أعطى الركن الثانى من أركانه منزلة كبيرة، فالصلاة هى الركن الثانى من أركانه، التى فرضت فى مكة المكرمة قبل هجرة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وتؤدى 5 مرات فى اليوم والليلة، وهى فرض على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل، خالٍ من الأعذار.

وفى الحديث الشريف عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن ايتطاع إليه سبيلا.



صلاة الفجر



صلاة الفجر.. أجمع الأئمة والفقهاء على أن صلاة الفجر ركعتان فقط، فهى الصلاة الوحيدة بين الفرائض التي تُصلى ركعتين، وهى صلاة يجهر فيها المصلى بقراءة القرآن بها.

أقوال وأفعال



الصلاة هى : أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهى بالتسليم ، وهى صلة بين العبد وربه، تقربنا منه، وتدفعنا إلى مرضاته، وأول ما يحاسب عنها يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

ابدأ يومك بالصلاة وبنية صافية من القلب، متطهراً متجهاً إلى القِبلة، ثم كبر وقل الله وأكبر، ثم أشرع فى صلاتك فأقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع وردد سبحان ربى العظيم ثلاث مرات، ثم استقم، ثم اسجد واقترب واخشع، ثم ردد سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات، ثم كرر ذلك مرة أخرى، فى الركعتين أو الثلاث أو الأربع، ثم اقرأ نصف التشهد (عند القيام بأربع ركات) ثم التشهد الأخير الذى ينتهى بالتسلم.



والصلاة المفروضة 5 فى اليوم والليلة تبدأ بالفجر ركعتان ثم الظهر 4 ركعات ثم العصر 4 ركعات ثم المغرب 3 ركعات ثم العشاء 4 ركعات.

