انقلاب سيارة ملاكي في مياه الترعة بالأقصر ينتهي بإصابة 4 أشخاص

شهد طريق الشونة بقرية العديسات شرق محافظة الأقصر، إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات في حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل مياه الترعة.

وتدخل على الفور رجال مركز ومدينة الطود لإخراج السيارة من الترعة، كما تم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة عندنا تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة على طريق الشونة بقرية العديسات شرق المحافظة.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، كما توجهت لموقع الحادث سيارات مجلس مدينة الطود لرفع السيارة من الترعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بدائرة مركز دار المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المتعلقات الخاصة وحافظة نقود المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام بأن قام بإشهار السلاح فى وجهه وتهديده واستولى على متعلقاته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق اخر فقد امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تعرض بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية

وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.