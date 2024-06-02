إصابة صاحب محل بنزيف بالمخ صدمه توك توك بسوهاج

أصيب صاحب محل يبلغ من العمر 46 سنة يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج باشتباه نزيف بالمخ صدمه توك توك حال عبوره الطريق وجرى ضبط التوك توك وقائده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصاب بدائرة القسم .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "توك توك" قيادة "خلف . ن . م . ا" 19 سنة عامل يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إختل مقود الدراجة بيده وإصطدم "رفيق . ز . م" 46 سنة صاحب محل يقيم بدائرة القسم حال عبوره الطريق مما أدي لحدوث إصابته باشتباه نزيف بالمخ .

تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائد الدراجة وزوجة المصاب "نرمين . ر . ح . ق" 43 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به بطريق الخطأ وإتهمت الأخيرة قائد الدراجة بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على التوك توك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة نقل بمقطورة من الخلف نتج عنه مصرع قائد الدراجة البخارية يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمحافظة أسيوط وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قياد "إسماعيل . ش . م . ف" 26 سنة عامل يقيم بمحافظة أسيوط اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "كرومل . ر . ف . م" 36 سنة سائق يقيم مركز طما من الخلف .

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعي وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفـى "شوقـي . م . ف . ي" 70 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .