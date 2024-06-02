دبلوماسي سابق: العالم يشك في قدرة الاحتلال بتفيذ أهدافه من حرب غزة

أكد السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يوجد شكوك حول قدرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تنفيذ أهدافه من الحرب على غزة، موضحًا أن الشكوك ليست من المجتمع الدولي فقط بل هناك تحليلات أمريكية وغربية كثيرة ومن الداخل الإسرائيلي نفسه.

وقال خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، السبت، أن قصة قضاء الاحتلال على حماس تعتبر قصة نظرية أكثر منها عملية، لأن حركة حماس ليست مجرد تنظيم ودائمًا ما يشار إليها بأنها فكرة ومقاومة ورمز لمقاومة وطنية إلى آخره، وأنه يجب دائمًا تذكر ما قبل 7 أكتوبر، وأن هذا لم يحدث من فراغ.

وأوضح، أنه فيما تعلق بالرهائن واسترداد الأسرى الإسرائيليين مقابل أيضًا الأسرى الفلسطينيين قد يكون هناك قدر من المعقولية في هذا الطلب، ولكن الطرف الآخر يعني شيء طبيعي جدًا أن يطلب مقابلًا لما سوف يعطيه، فالمفاوضات دائمًا أخذ وعطاء.

الاحتلال وافق على تبادل الأسرى ووقف الحرب

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت قناة إسرائيلية بأن بلادها وافقت على تبادل 33 محتجزا في المرحلة الأولى للصفقة المفترضة مع حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على تبادل 33 محتجزا خلال المرحلة الأولى للصفقة وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية منها، مشيرة إلى أن "إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط الصفقة"، وأن "المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين والمصابين، وتستمر 6 أسابيع كاملة".

في حين أن "المرحلة الثانية من الصفقة نفسها تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين"، فيما تضم المرحلة الثالثة من الصفقة الإفراج عن جميع الجثث.