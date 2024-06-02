ملخص عمليات حزب الله ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ليوم السبت

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 01-06-2024.

وفي السطور التالية تفاصيل العمليات العسكرية ضد الاحتلال:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 07:45 استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- استهداف أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده في التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح عبر هجوم جوي بمسيرات ‏انقضاضيّة أوقعت فيهم إصابات مؤكدة, كردٍ على ‌‏استهداف العدو الإسرائيلي لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم.

3- استهداف ‏مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه, كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين.

4- استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

5- بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو الإسرائيلي التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها.‏

- القطاع الغربي:

1- استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية, في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة بالأسلحة ‏الصاروخية, في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- الساعة 11:25 استهداف مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشار لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية وإصابتهم إصابة ‏مباشرة.

4- استهداف مستعمرة حانيتا ‏بِصلية صاروخية, في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وصديقين وأدت إلى استشهاد امرأة مدنية ‏وإصابة آخرين.

5- استهداف المقر المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في ‏جعتون بالأسلحة الصاروخية.‏