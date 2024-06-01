الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد هزيمة النصر أمام الهلال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على هزيمة النصر التي تعرض لها أمس على يد الهلال في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "كأس الملك".

وتعرض النصر للهزيمة بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك بعد التعادل مع الهلال بهدف لكل منهما في وقت المباراة الأصلي.

txt

النصر السعودي يحصل على توقيع نجم ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل

txt

شاهد.. انهيار رونالدو بالبكاء بعد خسارة النصر من الهلال

وقال رونالدو في أول تعليق على هزيمة فريقه على يد الهلال: " لقد خسرنا مرتين في ركلات الترجيح لكننا سنعود أقوى بالموسم القادم ".

وكان النصر قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب كأس خادم الحرمين قبل أن يتألق النجم المغربي ياسين بونو ويتصدى لركلتي جزاء للعالمي ويقلب النتيجة في اللحظات الأخيرة من ركلات الترجيح ويحسم اللقب للهلال.

يذكر أن هذه الهزيمة الثالثة للنصر على يد الهلال هذا الموسم، حيث خسر في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري، كما خسر في نهائي كأس الملك، بينما فاز النصر في نهائي البطولة العربية الذي أقيم أول الموسم.

الجريدة الورقية