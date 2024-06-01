النصر السعودي يحصل على توقيع نجم ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل

توصل النصر لاتفاق نهائي مع أسطورة ريال مدريد لتولي منصب مهم في النادي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن النصر اتفق مع فرناندو هييرو، نجم الفريق الملكي السابق، على تولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وأشار جاليتي إلى أن النصر سيعلن عن الصفقة قريبا.

وكان النصر تفاوض مع هييرو منذ عدة أسابيع، وقدم له 3 عروض، كان أحدثها الأسبوع الماضي، حسب تقارير صحفية سابقة.

ويبحث النصر عن مدير رياضي لخلافة مارسيلو سالازار، بعد رفض البرتغالي ميجيل روبيرو تولي المنصب، رغم الاتفاق معه في وقت سابق.

ويعمل هييرو حاليا مديرا رياضيا في نادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي منذ أكتوبر الماضي.

وعمل أسطورة ريال مدريد كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا في الفترة من نوفمبر حتى يوليو 2018، كما قاد فريق الماتادور من مقعد المدرب في كأس العالم بروسيا.