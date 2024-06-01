الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني: ترحيب بطلب رئيس الوزراء بإدراج مناقشة مقترحات تحويل الدعم العيني إلى نقدي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني عقد اليوم السبت جلسة بدأت من الساعة الواحدة ظهرا، وما زالت ممتدة وجارية حتى الآن وناقشت أكثر من موضوع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه تم مناقشة التحديات المحيطة والوضع الإقليمي والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.



وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن كافة المتواجدين بالمناقشات كان داعم للأمن القومي المصري، وتم إبداء كافة الآراء و سيتم بلورتها بعد انتهاء الاجتماع.



وأشار إلى أن الآراء أظهرت الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا، فنحن ندعم فيما يتم اتخاذه من قرارات واعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.



ولفت فوزي النظر إلى استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي مشيرا إلى أن هذه سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد الحوار الوطني.



ونوه أن الحوار الوطني يُجري عن طريق لجان متخصصة، وجميع أعضاء مجلس الأمناء له توجهاته، وتهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن، مضيفا: نرحب بطلب الحكومة بشأن مناقشة ملف التحول للدعم النقدي، وسيتم إدراج مناقشة الموضوع طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وسيتم اجراء الجلسات بشكل علني ومباشر.



واختتم:" نتعهد بأن الجلسات ستكون بأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لكافة وجهات النظر".