ليلى زاهر.. صور رومانسية احتفالًا بعيد ميلاد خطيبها هشام جمال(شاهد)

هنأت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر خطيبها المنتج هشام جمال بعيد ميلاده الـ 31 ، وذلك بمشاركة بمجموعة من الصور التي تظهر بعض من لحظاتهما الرومانسية ،وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيدوهات الأشهر انستجرام.

وعلقت زاهر على الصور قائلة:" إلى الرجل الذي يملك قلبي، والذي يجعل كل لحظة أكثر إشراقًا بمجرد وجودك ،لسنوات كنت أفضل صديق لي، وأقرب المقربين، ومنطقة الراحة، والآن أسميك حب حياتي".

وأضافت:"إليكم لنا وللذكريات التي لا تعد ولا تحصى التي لم نصنعها بعد، لأنني لا أريد أبدًا أن أعيش لحظة من الحياة بدونك، سنوات عديدة منك ".

علاقة ليلى زاهر وهشام جمال

أعلن هشام جمال ارتباطه بالفنانة ليلى زاهر في شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن انتشرت العديد من الشائعات حول ارتباطهما، ليخرج بعدها هشام جمال في تصريحات تلفزيونية ليكشف عن بداية حبه لـ ليلى زاهر، قائلًا: "بدأت قصة حبي أنا وليلى زاهر واحنا بنصور كليب كلمة أخيرة لما سافرنا لبنان، ليلى كانت مع أهلها وانا مع أهلي وكنا بنخرج خروجات أسرية والأسرتين اتعرفوا على بعض وحصل مواقف كتير من اللي بتبين المعدن.

وتابع: "أنا لقيت في ليلى وقتها كل اللي ممكن أتمناه، محترمة ورقيقة وطيبة وجدعة كل المواصفات موجودة فيها فبدأت احس وقتها أنه فيه حاجة، وفي يوم نزلنا قعدنا ولمحتلها اني بحبها وفضلنا نتكلم شوية دون اي مشاعر لحد ما نتأكد أنه إحساسنا صح وناخد الخطوة واتقدملها".

وتابع: "أنا اتقدمت ليها في النادي الأهلي كنا انا والفنان أحمد زاهر قاعدين في النادي ورايحين عزاء سوا فقولنا ناكل قبل ما نروح العزاء وفي وسط الكلام قولتله هنعمل اي في موضوع ليلى، لقيته اتخض بيقولي موضوع اي فحكتله على كل حاجة وأول حاجة سألهالي هو الموضوع ده من امتى، أنا فضلت أقوله حاجات كتير تطمنه على بنته لأنه بيحب بناته أوي".

من هي ليلى زاهر

ممثلة مصرية وابنة الممثل أحمد زاهر بدأت مسيرتها التمثيلية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات، توالت أعمالها بعدها ما بين السينما والتلفزيون وآخر أعمالها هو مسلسل في بيتنا روبوت التي شاركت بطولته مع خطيبها هشام جمال .