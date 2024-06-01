طبيبة تكشف خصائص الأطعمة المسببة للشيخوخة المبكرة

قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، إن بعض الأطعمة لها خاصية التسبب في الشيخوخة المبكرة، لأن مكوناتها تدمر بروتين الكولاجين.



أبلغ علماء إسبان من جامعة نافارا على بوابة Science Alert عن المنتجات التي يؤدي استهلاكها إلى شيخوخة الخلايا المبكرة وفي رأيهم، يمكن أن تبدأ الشيخوخة المبكرة بسبب الاستهلاك المتكرر للأطعمة فائقة المعالجة واللحوم المقلية والوجبات السريعة.



وأوضحت خبيرة التغذية سولوماتينا أن الأطعمة المعالجة حرارياً بالزيت تعمل على تصنيع مواد مسرطنة لها تأثير مدمر على بروتين الكولاجين في الأنسجة الضامة.

وهذا ما يفسر قدرتها على التسبب في الشيخوخة المبكرة - ففقدان الكولاجين، يفقد الجلد خصائص الشباب، ويفقد مرونته ونعومته.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه عندما يفرط الشخص في تناول البرغر أو البطاطس المقلية أو الحلويات أو الحبوب، يصبح الجلد مترهلاً ومتجعداً.



إذا تخليت عن هذه المنتجات، يمكنك منع التغيرات المبكرة المرتبطة بالعمر وتغيير عتبة الشيخوخة، كما تعتقد سولوماتينا.

الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة -المعروفة كذلك بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-غيلفورد- هي اضطراب وراثي تصاعدي شديد الندرة يسبب تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول عامين في حياتهم.

وفي العموم، لا تظهر أي مشكلات صحية على الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة عند ولادتهم، لكن خلال العام الأول من العمر، يبدأ ظهور أعراض مثل بطء النمو وفقدان الأنسجة الدهنية وتساقط الشعر.

والأسباب الحتمية لوفاة معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة هي مشكلات القلب أو السكتات الدماغية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة نحو 15 سنة، وإلا أن بعض المصابين بهذه الحالة المَرَضية يتوفون في سن أصغر وبعضهم قد يعيش فترة أطول، حتى عمر 20 عامًا تقريبًا.

لا يوجد بعدُ علاج شافٍ للشيخوخة المبكرة، لكن العلاجات الجديدة والأبحاث تمنح بعض الأمل في السيطرة على الأعراض والمضاعفات.

تُكتشَف الشيخوخة المبكرة غالبًا في سن الرضاعة أو الطفولة المبكرة، ويحدث ذلك غالبًا في الفحوصات المنتظمة، عندما تظهر على الطفل العلامات المميزة للشيخوخة المبكرة لأول مرة.

إذا كنت تلاحظ ظهور تغيُّرات على طفلك قد تكون أعراضًا للشيخوخة المبكرة أو إذا كانت لديك أي مخاوف حول نمو الطفل أو تطوره، فتوجه إلى طبيب طفلك.