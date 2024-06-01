«ESTA» تنظم برنامجاً تدريباً للسماسرة حول خدمة العملاء وإدارة المحافظ

10 شركات ضمن الحضور

تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» خلال الأيام القليلة القادمة برنامجا تدريبيا حول خدمة العملاء، وإدارة المحافظ.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن البرنامج تم تجهيزه للعاملين فى شركات السمسرة بهدف تدريبهم على التعامل مع العميل بصورة تسهم فى زيادة الثقة بين الطرفين...كما يتضمن البرنامج عدد من المحاضرات التى تعزز العلاقة بين السماسرة، والعملاء، فيما يتعلق بكيفية فتح حساب، وتسجيل أمر الشراء والبيع.

يشتمل البرنامج على 8 محاضرات، وذلك بمشاركة 10 شركات سمسرة كبرى، كونهما من أعضاء الصندوق.

كما تنظم الجمعية أيضًا برنامجًا تدريبيًا يتعلق بإدارة المحافظ، من الناحية المالية، وليس الفنية، بمشاركة أعضاء الجمعية، وكذلك العاملين فى سوق المال، وليست أعضاء.

كانت الجمعية المصرية للمحليين الفنيين قد قامت مؤخرًا إلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفنى وأساسيات الاستثمار، لطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.