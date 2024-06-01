وفقا لأخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، فإن قشر فاكهة الكيوي يحتوي على مجموعة واسعة من الخصائص المفيدة.

يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم موانع استخدام تناول الكيوي بقشره بعد غسله جيدًا، وأبلغت الدكتورة سولوماتينا بذلك في تعليق لموسكو 24.

وذكرت الطبيبة أن تناول قشر الكيوي يساعد على تأخير الشيخوخة، يتم ضمان خاصية التقشير هذه من خلال محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

قالت إيلينا سولوماتينا: "يتركز فيتامين C ومضادات الأكسدة بشكل أكبر في القشرة، مما يحمي من الجذور الحرة، ويؤخر الشيخوخة، ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية" .

يعتقد اختصاصي التغذية أنه يمكنك تناول ثلاث ثمرات كيوي مع القشر خلال النهار، وأضافت الطبيبة أنه بفضل القشر يتم إجراء نوع من التقشير في الأمعاء، مما يؤدي إلى تجديد بطانتها الداخلية بشكل أكثر نشاطًا ويتم امتصاص المواد المفيدة للصحة بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه أشارت الطبيبة: يمنع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وأمراض مزمنة في الجهاز الهضمي من تناول الفواكه بالقشر.

الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة -المعروفة كذلك بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-غيلفورد- هي اضطراب وراثي تصاعدي شديد الندرة يسبب تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول عامين في حياتهم.

وفي العموم، لا تظهر أي مشكلات صحية على الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة عند ولادتهم، لكن خلال العام الأول من العمر، يبدأ ظهور أعراض مثل بطء النمو وفقدان الأنسجة الدهنية وتساقط الشعر.

والأسباب الحتمية لوفاة معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة هي مشكلات القلب أو السكتات الدماغية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة نحو 15 سنة، وإلا أن بعض المصابين بهذه الحالة المَرَضية يتوفون في سن أصغر وبعضهم قد يعيش فترة أطول، حتى عمر 20 عامًا تقريبًا.

لا يوجد بعدُ علاج شافٍ للشيخوخة المبكرة، لكن العلاجات الجديدة والأبحاث تمنح بعض الأمل في السيطرة على الأعراض والمضاعفات.

تُكتشَف الشيخوخة المبكرة غالبًا في سن الرضاعة أو الطفولة المبكرة، ويحدث ذلك غالبًا في الفحوصات المنتظمة، عندما تظهر على الطفل العلامات المميزة للشيخوخة المبكرة لأول مرة.

إذا كنت تلاحظ ظهور تغيُّرات على طفلك قد تكون أعراضًا للشيخوخة المبكرة أو إذا كانت لديك أي مخاوف حول نمو الطفل أو تطوره، فتوجه إلى طبيب طفلك.