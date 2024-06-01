ننشر أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 يونيو 2024

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 يونيو 2024 فى الأسواق محليًّا، تراجعًا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن.

وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفعت أسعار الأسمنت ما بين 10 إلى 20 جنيهًا في الطن بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 يونيو 2024:

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1920 جنيهًا.

سجل طن أسمنت أسمنت السويس 1990 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 1920 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1930 جنيهًا.

سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيهًا.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4000 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3900 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيه.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2040 جنيهًا.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2140 جنيهًا.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيهًا.

والواحة المخلوط وصل إلى 1320 جنيهًا.