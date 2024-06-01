ننشر تفاصيل مشروع ترفيق أراضي الإسكان المتوسط بأسيوط الجديدة

بحث المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، تفاصيل مشروع ترفيق أراضي الإسكان المتوسط بمنطقة 85 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، مؤكدا ضرورة دفع العمل بمشروعات المرافق لتسليم قطع الأراضي للحاجزين.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن منطقة 85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية تشتمل على عدد 584 قطعة أرض إسكان متوسط، والمقرر تسليمها نهاية العام الحالي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن محطة مياه الشرب بمدينة أسيوط الجديدة تعمل بقدره 52 ألف م3/يوم والتي تقوم بتغذية جميع مناطق المدينة.

ووجه رئيس جهاز المدينة بالحفاظ على مستوى التصرفات التي تسمح بوصول المياه لجميع مناطق المدينة ومتابعة الصيانة والغسيل الدوري للشبكات، وشدد على أهمية جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014.

كما أكد أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.