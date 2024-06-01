استاد السكة الحديد يفتح أبوابه لرابطة مشجعي ريال مدريد بالقاهرة لمشاهدة نهائي أوروبا

تفصلنا ساعات قليله عن انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند على ستاد ويمبلي.

وتجتمع رابطه ريال مدريد على ستاد سكة الحديد في مظهر احتفالات وكرفانال جماهيري لمؤازرة الملكي .

ويشهد التجمع المدريدي بحضور كبار الزوار ، عضو مجلس إدارة ريال مدريد ومندوبة الليجا الإسبانية بجانب حضور بعض وكالات الانباء الأجنبية .

ونجح ريال مدريد في العبور إلي نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه بايرن ميونيخ في نصف نهائي البطولة ، وكما تأهل بوروسيا دورتموند لنهائي البطولة علي حساب نادي باريس سان جيرمان.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب “ويمبلي”.

ويرغب ريال مدريد في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث يتمني أنشيلوتي في أن يُضيف اللقب الخامس عشر من الشامبيونزليج لخزائن النادي الملكي.