السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024.. بعد زيادة سعر العيش المدعم

بوابة الوفد الإلكترونية

يتسأل الكثيرون عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024، وذلك بعد تطبيق بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار الزيادة الجديدة على سعر رغيف الخبز المدعم، اليوم السبت.

بدأ تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا بدلا من 5 قروش، وبذلك سيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد بدلًا من 20 رغيفًا مقابل الجنيه.

نصيب الفرد في التموين

ولا يمس هذا القرار حصة الفرد في السلع التموينية المدعمة، حيث تستمر وزارة التموين في صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الحصة المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة وهى 5 أرغفة يوميًا بوز رغيف 90 جرامًا وبسعر 20 قرشًا للرغيف.

كما يتم صرف زجاجة زيت واحدة لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة، وكيس سكر واحد للفرد وبحد أقصى 6 أكياس سكر على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى صرف سكر حر إضافي بسعر 27 جنيها، وبمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

أسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024

قائمة السلع التموينية     الزنة    السعر

سكر    كيلوجرام        12.60 جنيه

أرز     كيلوجرام        12.60 جنيه

زجاجة زيت     800 مللي       30 جنيهًا

دقيق معبأ        1 كيلوجرام     18 جنيهًا

مكرونة 400 جرام      6.50 جنيه

مكرونة 800 جرام      13 جنيهًا

فول     500 جرام      9 جنيهات

عدس مجروش  500 جرام      21 جنيهًا

مسلى صناعي  800 جرام      36 جنيهًا

شاي ناعم        40 جرام        5 جنيهات

الصلصة         300 جرام      8 جنيهات

المربى 350 جرامًا     16 جنيهًا

تونة مفتتة       140 جرامًا     18 جنيهًا

جبنة    250 جرمًا      14 جنيها

جبنة    125 جرامًا     7 جنيهات

مسحوق عادي يدوي     800 جرام      16 جنيهًا

مسحوق أتوماتيك        800 كيلوجرام 25 جنيهًا

صابون غسيل   125 جرام      3 جنيهات

صابون تواليت  125 جراما     7.50 جنيه

لبن جاف         125 جراما     25.50 جنيه

خل 5%         900 مللي       6 جنيهات

ملح طعام        300 جرام      1.25 جنيه

علبة مرقة دجاج          8 مكعبات       6 جنيهات

کیس سائل غسيل أواني 80 جراما       3 جنيهات

بسكويت يويوز سادة     25 جراما       1.5 جنيه

بسكويت         أنواع   3.75 جنيه

بسكويت ويفر   أنواع   2.75 جنيه

بسكويت بوو    أنواع   3.75 جنيه

قهوة سريعة الذوبان      18 جراما       4 جنيهات

طحينة بيضاء   140 جرامًا     2.50 جنيه

حلاوة طحينية سادة      40 جرامًا       3 جنيهات

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