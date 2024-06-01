أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024.. بعد زيادة سعر العيش المدعم

يتسأل الكثيرون عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024، وذلك بعد تطبيق بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار الزيادة الجديدة على سعر رغيف الخبز المدعم، اليوم السبت.

بدأ تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا بدلا من 5 قروش، وبذلك سيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد بدلًا من 20 رغيفًا مقابل الجنيه.

نصيب الفرد في التموين

ولا يمس هذا القرار حصة الفرد في السلع التموينية المدعمة، حيث تستمر وزارة التموين في صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الحصة المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة وهى 5 أرغفة يوميًا بوز رغيف 90 جرامًا وبسعر 20 قرشًا للرغيف.

كما يتم صرف زجاجة زيت واحدة لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة، وكيس سكر واحد للفرد وبحد أقصى 6 أكياس سكر على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى صرف سكر حر إضافي بسعر 27 جنيها، وبمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

أسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024

قائمة السلع التموينية الزنة السعر

سكر كيلوجرام 12.60 جنيه

أرز كيلوجرام 12.60 جنيه

زجاجة زيت 800 مللي 30 جنيهًا

دقيق معبأ 1 كيلوجرام 18 جنيهًا

مكرونة 400 جرام 6.50 جنيه

مكرونة 800 جرام 13 جنيهًا

فول 500 جرام 9 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا

مسلى صناعي 800 جرام 36 جنيهًا

شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات

الصلصة 300 جرام 8 جنيهات

المربى 350 جرامًا 16 جنيهًا

تونة مفتتة 140 جرامًا 18 جنيهًا

جبنة 250 جرمًا 14 جنيها

جبنة 125 جرامًا 7 جنيهات

مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيهًا

مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام 25 جنيهًا

صابون غسيل 125 جرام 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جراما 7.50 جنيه

لبن جاف 125 جراما 25.50 جنيه

خل 5% 900 مللي 6 جنيهات

ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 6 جنيهات

کیس سائل غسيل أواني 80 جراما 3 جنيهات

بسكويت يويوز سادة 25 جراما 1.5 جنيه

بسكويت أنواع 3.75 جنيه

بسكويت ويفر أنواع 2.75 جنيه

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه

قهوة سريعة الذوبان 18 جراما 4 جنيهات

طحينة بيضاء 140 جرامًا 2.50 جنيه

حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا 3 جنيهات