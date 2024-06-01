رئيس هيئة الطاقة الذرية يشارك في المؤتمر العام الـ36 للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

في إطار مشاركة هيئة الطاقة الذرية في أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس، أناب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الأستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية لحضورالمجلس التنفيذي الثاني والسبعين والمؤتمر العام السادس والثلاثون للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس.

وقد أنطلق المؤتمر العام السادس والثلاثون بجلسة أفتتحها الدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية وبحضور منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي وبمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية ورؤساء الهيئات العربية للطاقة الذرية المشاركة وممثلين المنظمات العربية .

ويشارك في الهيئة العربية للطاقة الذرية مجموعة من الدول العربية وهي : مصر، الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن .

ويشمل جدول أعمال المؤتمر بحث ومناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة ومنها متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، وكذلك مناقشة تحديات التنمية المستدامة، واستعراض برامج التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى جانب متابعة تنفيذ اهم القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمؤتمر العام في عام 2023. كما يتضمن الجدول مناقشة تنظيم الهيئة العربية للطاقة الذرية للمؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي سيعقد بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية في ديسمبر 2024.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بأن جلسات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين قد بدأت اوائل الأسبوع ثم تلاها افتتاح المؤتمر العام أمس الجمعة والذي يستمر على مدار يومين .