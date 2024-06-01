نفوق 65 رأس ماشية في حريق عدد من الأحواش أسيوط

تمكنت فريق الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت الموافق 1يونيو حريق هائل اندلع داخل 8 أحواش ماشية، بمنطقة الوليدية.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى أحواش للماشية بمنطقة الوليدية التابعة لحى شرق اسيوط ، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية الدفع بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق، لإخماد النيران

انتقلت سيارات الإسعاف وتم الدفع بسيارات إطفاء، إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق قبل امتدادة لباقي المناطق المجاورة

نتج عنه تلفيات كبيرة والتى بعدد 15 رأس من الماشية الكبيرة و50 من الماعز والخراف والتى تقدر بأكثر من 2 مليون جنيها

وقال احد المتضررين ان الشارع المعز بسور الازهر بمنطقة الوليدية الذى نشب فيه الحريق لايوجد به مرافق ولا مياه او صنبور إطفاء حريق مما ساعد فى عدم إخماد الحريق قبل نفوق الماشية، رغم تقدمنا بطلبات كثيرة لدخول الخدمات والمرافق وان المنازل الكائنة فى الشارع تم عمل التصالح فيها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

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