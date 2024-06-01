انطلاق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث إدراج موضوعات الأمن القومي ضمن مناقشاته

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يشهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة عدة بنود منها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

كما يتم مناقشة حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية بالإضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني.

ويشهد الاجتماع أيضا طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما (المحالة من مجلس الوزراء للحوار)، وما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.