أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم السبت

أسعار العملات العربية والاوروبية.. تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 1/6/2024، وفقًا للتحديثات البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الدولار 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو نحو 50.92 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، أما حقق الريال السعودي نحو 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار العملات خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الصرف الآلي، على النحو الآتي:

اسعار العملات العربية والاوروبية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت

47.2 جنيه للشراء.

47.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.92 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.85 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.09 جنيه للشراء.

154.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.86 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.97 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية منافسة، خلال تعاملات السبت المبكرة، بعدما تلقت العملة دعما من صعود العوائد الأميركية والطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الجنيه الإسترليني، بعد قفزة على مدار يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6 بالمئة لعوائد الخزانة طويلة الأجل بعد المزيد من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وبعض عطاءات السندات التي لم تلق الإقبال المأمول.

وأثار التراجع في سوق السندات قلق المستثمرين وانخفضت الأسهم عالميا بشكل حاد هذا الأسبوع مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أمانًا. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، لأعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.15 الخميس، بعد ارتفاع بواقع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.