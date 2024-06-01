ننشر أسماء أوائل مسابقة الأزهر الصغير بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير، والتي أقامتها إدارة رياض الأطفال بقيادة نعمة علام، مدير الإدارة، بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن و إدارة الكمبيوتر التعليمي، اليوم السبت.

وأفاد مدير المنطقة الازهرية، أنه فاز بالمستوى الأول كل من: حمزة إبراهيم السيد شعبان من معهد براعم طيبة الخاص (لغات)، و مريم عماد حمدي خليل من معهد محمد الفاتح الخاص ، محمود أحمد محمود عبد القادر إسماعيل من معهد برج العرب النموذجي، عمار محمد محمود راضي من معهد كردى عبد الفتاح ، محمد ياسر محمد عبد المنعم محمد نوايا من معهد عمر الفاروق النموذجي ، حمزة مصطفى صبري مصطفى من معهد سموحة النموذجى لغات، زينب محمد جبر زكي من معهد محمد الفاتح الأزهرى الخاص لغات.

وضمت قائمة الفائزين: مالك سامي محرم خميس من معهد سموحة النموذجى ، محمد على مصطفى محمد من معهد محمد الفاتح الخاص لغات، عبد الباسط محمد عبد الباسط من معهد جمال زين الدين ، عصام أحمد عبد الوهاب أحمد من معهد جمال زين الدين، آمنة جمال عباس إبراهيم من معهد كردى عبد الفتاح.

وفاز بالمستوى الثاني، طه على سيد محمد قاسم من معهد الراشدين، مريم أحمد سامي أحمد من معهد الإمام الشافعي ، علي محمد صغير عبد المتجلي من معهد أبى قير، زين محمد أحمد إسماعيل من معهد محمد رجب ، عبد الله أحمد محمد عبد الغنى من معهد الراشدين، عبد الرحمن أيمن محمد الكومي من معهد براعم طيبة،سفيان أحمد محمد عبد البديع من معهد سموحة النموذجى، حبيبة أحمد عبد اللطيف عبد اللطيف من معهد طاهر القويرى ، زينة أحمد سامي أحمد من معهد برج العرب ، حذيفة يوسف إسماعيل عبد الغفار سعد من معهد جمال زين الدين ، عمر احمد اسماعيل رشوان من معهد محمد الفاتح الخاص لغات، رودينا محمود عبد النبي من معهد سموحة النموذ جى، رؤى احمد صلاح الدين من معهد أبى قير، فاطمة محمد حسنين السيد حسنين من معهد الراشدين، فخر الدين أحمد علي بدري من معهد سموحة النموذجى لغات، فريدة أحمد علي بدري من معهد سموحة النموذجى لغات.

بينما فاز بالمستوى الثالث، سفيان اسلام صلاح الدين عبد الحميد من معهد محمد الفاتح الخاص لغات،خديجة خميس محمد عباس من معهد محمد الفاتح الخاص لغات،محمد حمادة محمد عبد الفتاح من معهد محمد الفاتح الخاص لغات.