تحديث تطبيق Google Phone بشريط حالة شفاف

نظرًا لأن Android يشجع التطبيقات على الانتقال من الحافة إلى الحافة، فقد تم تحديث Phone by Google بشريط حالة شفاف.



حتى وقت قريب، كانت شاشة الاتصال تحتوي على شريط حالة أسود يمكن أن يكون مزعجًا تمامًا اعتمادًا على سمة اللون الديناميكي لديك.

جعلت Google شريط الحالة شفافًا حول الإصدار 128 (عندما بدأ طرح Audio Emoji في أواخر أبريل). ربما حدث التغيير، الذي لاحظه المستخدمون اليوم، قبل ذلك بقليل، لكنه ظل قويًا حتى أواخر شهر مارس. هذا هو الحال في كل من Android 14 و15.

يعد الشريط الشفاف تحسينًا صغيرًا ولكنه لطيفًا لجودة الحياة لتطبيق Google Phone.

وفي الوقت نفسه، يتم عرض التطبيقات التي تستهدف مستوى واجهة برمجة التطبيقات (API) 35 (بمجرد الانتهاء منها الشهر المقبل) "من الحافة إلى الحافة افتراضيًا على أجهزة Android 15". في I/O 2024، شجعت Google المطورين على السير في هذا الطريق والتأكد من توافق كل شيء. استشهد فريق Android كيف "وجدت دراسة داخلية لمستخدمي Google أن المستخدمين يفضلون بشكل كبير الشاشات التي تمتد من الحافة إلى الحافة على الشاشات التي لا تمتد من الحافة إلى الحافة" لأنها تؤدي إلى تجربة "أكثر إرضاءً ومتميزة".

المزيد على هاتف جوجل:

يتم طرح الرموز التعبيرية الصوتية في تطبيق Pixel Phone على نطاق واسع

يزيل تطبيق Google Phone ميزة البحث عن الأماكن القريبة

يبدأ تطبيق Google Phone في عرض مكالمات WhatsApp، وهو اختصار جديد لمكالمات الفيديو بالنسبة للبعض

أضف 9to5Google إلى موجز أخبار Google الخاص بك.