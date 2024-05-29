تصل لـ8 أيام.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 16 يونيو القادم، وينتظر المواطنون أيام الأعياد والمناسبات للاستفادة بأكبر قدر من الإجازات الرسمية التي تعلن عن الحكومة في تلك الأوقات من العام.

ومن المتوقع أن تصل إجازة عيد الأضحى إلى 8 أيام، وهذا ما يوضحه التقرير الآتي.

الجمعة 14 يونيو:- إجازة أسبوعية

السبت 15 يونيو:- وقفة عرفات

الأحد 16 يونيو:- أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 17 يونيو:- ثاني أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 18 يونيو:- ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 19 يونيو:- رابع أيام عيد الأضحى

الخميس 20 يونيو:- من الممكن أن تعلنه الحكومة إجازة

الجمعة 21 يونيو:- إجازة أسبوعية

السبت 22 يونيو:- إجازة أسبوعية

عيد الأضحى المبارك

وتعلن الحسابات الفلكية الخاصة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ذى الحجة يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 1445هـ و 6 يونيو 2024، وبالتالي تكون غرة شهر ذى الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة في ذات اليوم، ليعلن مفتي الجمهورية نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.