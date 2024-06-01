إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني، في إطار الموجة الثانية والعشرين.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر قواعد خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 850 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قرية ترسا، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي لحالات البناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس..

وتمكنت الحملات من التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بشكل فوري، حيث تمكنت الحملة من إيقاف حالات تعدي على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة على مساحة 350 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، موضحا إستمرار المركز التكنولوجي بمدينة سنورس في تلقي طلبات التصالح من المواطنين.