فتح: رد حماس على خطاب بايدن كان مناسبًا بعد وصول قطاع غزة إلى مرحلة الموت

قال القيادي في حركة "فتح" منير الجاغوب، "إن رد حماس على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار كان مناسبًا وحكيمًا، فقطاع غزة وصل لمرحلة الموت، وانتهى معه مليونا فلسطيني".

وأكد الجاغوب، في مداخلة هاتفية لقناة "سكاي نيوز"، أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن فيه عن الخطة الإسرائيلية، إلى جانب الموافقة المبدئية لحركة حماس، قطعا الطريق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزادا معضلته في الاتجاه نحو الرفض، موضحًا أنه من الممكن أن تنجح الخطة إذا قامت الولايات المتحدة بممارسة الضغط على نتنياهو لقبول تلك الصفقة.

وأشار إلى مقابلة الدبلوماسيين الأمريكيين لممثلي 17 دولة في الولايات المتحدة يوجد لهم أسرى في قطاع غزة، لتحصل منهم على تفويض حول عملية إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، ليكونوا ورقة ضغط على نتنياهو خاصة وأنهم يحملون جنسيات مزدوجة.

ولفت إلى أن إيقاف الحرب والمجازر مهم لكل الفلسطينيين، حيث يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، والحفاظ على أبناء الشعب، لافتًا إلى أن هناك رغبة أمريكية إسرائيلية ببقاء حماس دون قدرات قتالية حتى يطول أمد الصراع مع الفلسطينيين.

وكانت حركة حماس أعربت عن استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتبادل الأسرى والرهائن.