إيفرتون يعلن فشل مفاوضات شراء النادي

اعلن نادي أيفرتون الانجليزي بشكل رسمي أنهيار المفاوضات التي كانت تجري بين ملاك النادي الحاليين واحدى المجموعات الاستثمارية الامريكية لشراء النادي خلال الفترة الماضية وان النادي اغلق باب المفاوضات حاليا حول البيع .

وكانت فرهاد موشيري مالك اغلب الاسهم داخل نادي ايفرتون قد منح مجموعة 777 الامريكية ومكانها الرئيسي في مدينة ميامي الامريكية فرصة اخيرة حتى 31 مايو 2024 لتقديم عرضهم النهائي والاخير لشراء حصته في النادي الانجليزي الا ان تلك المهلة أنتهت ولم تكلل المفاوضات بين الطرفين بالنجاح .

وكان رجل الاعمال البريطاني - الايراني الاصل - فرهاد موشيري قد دخل في مفاوضات مع ممثلي الشركة الامريكية جوش واندر و ستيف باسكو المديرين التنفيذيين للشركة حول شراء اسهمه في نادي ايفرتون منذ شهر سبتمبر الماضي ورغم تسريب انباء حول نجاح الصفقة الا ان اعلان ايفرتون الرسمي اغلق الباب حول اتمامها .

واكدت مصادر داخل نادي ايفرتون لصحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي ايفرتون حصل على قروض من مجموعة 777 الامريكية بحوالي 200 مليون جنية استرليني من اجل تمويل عملية بناء ملعبه الجديد على ضفاف نهر الميرسايد منها 8 مليون جنية استرليني في بداية شهر مايو الماضي .

وكان فرهاد موشيري قد عقد مفاوضات مكثفة مع ممثلي الشركة الامريكية في مايو الحالية في العاصمة البريطانية الا انه وضع حد اقصى لموعد تلك المفاوضات بعد الانباء الت تترد حول مشاكل مالية تعاني منها سواء في الولايات المتحدة الامريكية او حتى داخل اوربا يتعرض لها نادي ستاندارد لييج البلجيكي الذي تملكه مجموعة 777 حيث تعرض لايقاف قيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم سداد مستحقات لاعبيه .

يذكر ان بعد انهيار مفاوضات بيع ايفرتون الى مجموعة 777 الامريكية فقد ظهر مجموعة اخرى من الراغبين في شراء النادي منهم احد ملاك نادي كريستال بالاس الانجليزي جون تكيستور .