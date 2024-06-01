شديد الحرارة ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد متوقعة بأن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى



درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر



درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد



درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد



درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 28

