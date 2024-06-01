بؤونة فلق الحجر.. أشهر الأمثال المرتبطة بشهر بؤونة

شهر بؤونة.. يعد شهر بؤونة هو العاشر في التقويم القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي



كما تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية “توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى”



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن شهر بؤونة في سطور:

يبدأ شهر بؤونة يوم 8 يونيو وينتهي 7 يوليو

يتوسط شهر بؤونة شهري بشنس وأبيب

يعد ثاني أشهر الحصاد في مصر القديمة

يرتبط هذا الشهر بارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء

يشتهر شهر بؤونة بالعديد من الامثلة كالاتي:

بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة.. وذلك لأنّه يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

بؤونة خزن المؤونة.. نظرًا لكونه ثاني شهر في الحصاد ويتم خلاله تخزين التموين من الحبوب.

بؤونة معونة.. نظرًا لوجود تعاون بين الناس وبعضها البعض خصوصًا في أعمال الحصاد.

بؤونة فلق الحجر.. لأنّ المعادن والأحجار الكريمة تستوي خلاله بسبب شدة الحرارة.

عسل بؤونة.. والذي يرتبط بحصاد عسل النحل والذي يشتهر بأنّه أفضل توقيت والذي يسمى بـ"القطفة الأولى"

مرتبط شهر بؤونة بظهور الكثير من أنواع الفاكهة وخصوصًا التين والمشمش