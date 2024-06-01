المشمش بـ 20 جنيها.. أسعار الفاكهة والخضروات اليوم السبت بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت الموافق الأول من يونيو، إستقرارا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة مع توافر المعروض بكافة الأسواق.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

إستقرار أسعار الخضروات والبامية ب25 جنيها في الفيوم..

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15جنيها، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 23 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 8 جنيهات، و8 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و7 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيهات للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات للباذنجان العروس و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و15 جنيها للفلفل الأحمر، و12 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و25 جنيها لكيلو البامية، و8 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 65 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسعار إنخفاضا في أسعار العنب والمشمش، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 8 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب30 جنيها، وكيلو المشمش ب20 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد في توفير عوامل نقل الخضروات والفاكهة إلى الأسواق.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.