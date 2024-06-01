لجنة عاجلة مشتركة لغلق المعديات المنتهية ترخيصها وانشاء محاور وكباري على الرياحات

فتح حادث معدية أبوغالب الذي وقع منذ أيام قليلة، الباب عن حوادث المعديات وأسفرت عن مصرع 17 فتاة وإصابة 9 آخرين .

وزارة النقل أكدت أن معدية أبو غالب لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها كان آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

كما تم دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق جميع المعديات المنتهية ترخيصها والتى لم تتوافر فيها اشتراطات الامن والسلامة وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات .

وتجري وزارة النقل خطة كبيرة عن طريق تنفيذ العديد من الكباري والمحاور للتخلص من المعديات والخطر الداهم التي تشكله.

حادث معدية أبوغالب

وتقوم وزارة النقل الأن في منطقة ابوغالب بانشاء محورين للسيارات احدهما عند منطقة الحادث وهو محور ابوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50 % والاخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%.

كما يوجد كوبرى مشاه "كوبرى وردان" على مسافة 2 كم من موقع الحادث وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارت على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث بالاضافة الى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الاقليمى مع طريق (المناشى –الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث.

وأعدت وزارة النقل خطة لالغاء المعديات الخطرة وغير الامنة على الرياحات ومن اهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكبارى سيارات وكبارى مشاه يتم حاليا انشاء 3محاور مرورية عرضية على هذة الرياحات وهي ( محورالقطا –محور ابوغالب- محور تلا/طنوب) .

كما يتم انشاء 4 كباري سيارات على الرياحات ( استكمال كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين ) وكما يتم تنفيذ كباري مشاه ( كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري ابوخطوة – كوبري منشأة مهنا ) وتم الانتهاء من 5 كباري منها .