أعمال جاز نمساوية على مسرح الجمهورية (للتفاصيل)

تجسيدا لخطط الثقافة المصرية الهادفة الى إجراء حوار إبداعي مع مختلف دول العالم، تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلا بعنوان ( أغاني العصارات ) لعازف البيانو النمساوى مارتن ليستبارث، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 يونيو علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفات مارتن ليستابارث الخاصة والمستلهمة من موضوعات حياتية تتناول أشخاص وأماكن من جميع أنحاء العالم .

يأتي الحفل ضمن سلسلة برنامج صبأرت (SABBART ) الذي تستضيفه جمعية يونيك مصر وتم اختيار الاسم " صبأرت " لتجمع بين كلمتى "صبار" النبات و"أرت " الفن وهي مجموعة من الفعاليات التى تسعى للمزج بين الفنون والثقافة والبيئة وتهدف إلى التفكير والحوار لخلق عالم أكثر تسامحا وتوجه الدعوة للحفاظ على الطبيعة من خلال الأساليب الفنية المتنوعة والتبادلات الثقافية الدولية .

من هو مارتن ليستابارث؟

يذكر أن مارتن ليستابارث، هو عازف بيانو ومؤلف موسيقى نمساوي يتميز بأسلوب فنى فريد ، درس الجاز بيانو والبيانو الكلاسيكي في جامعة الموسيقى والفنون المسرحية بفيينا ، تحمل مؤلفاته طابع موسيقى الجاز بتأثيرات كلاسيكية ، أصدر ثلاثة البومات أولهم "Short Stories" عام 2019، الثاني "Dedicated" عام 2022 والثالث "Postcards" عام 2023 ولاقى استحسانا ضخما حيث وصف النقاد أعماله بالمرح والبساطة رغم إحتوائها على جمل لحنية تتميز بالتحديات ، قام بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المانيا، سويسرا، أسبانيا، إيطاليا، بولندا، تركيا، فنلندا واليابان ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة .