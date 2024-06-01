الأمن يضبط 148 قطعة سلاح ناري بحوزة 133 متهماً

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الأمن يضبط 148 قطعة سلاح نارى بحوزة 133 متهماً

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 148 قطعة سلاح نارى بحوزة 133 متهما) وذلك على النحو التالى:

مدفع أر بى جى.

(13) بندقية آلية.

(14) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(112) فرد محلى.

(400) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(219) قطعة سلاح أبيض.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة بالتجمع ‏‏‏‏الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ ‏بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار ‏في الحشيش.‏

وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ‏ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، ‏وألزمته ‏‏‏‏بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد ‏الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور ‏عادل محمد السيوي، ‏‏‏‏وأحمد رضوان أبا زيد ‏الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ‏وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ‏‏‏‏‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع ‏أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز ‏شرطة الجيزة أحرز بقصد ‏‏‏‏الإتجار في ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح با ‏قانوناً. ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. ‏

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد ‏‏"طلقة" مما تستخدم على السلاح محل ‏الاتهام السابق بدون ‏‏‏‏ترخيص.‏

في سياق متصل، ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة ‏أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم ‏واللتان وزنتا قائماً 81.90 ‏‏‏‏جم (واحد ‏وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما ‏للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول ‏من ‏‏‏‏قانون المخدرات. ‏

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق ‏الأدلة الجنائية أن السلاح الناري ‏المضبوط بحوزته هو فرد ‏‏‏‏خرطوش محلي ‏الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير ‏مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن ‏‏‏‏‏الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما ‏يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة ‏لذلك.‏