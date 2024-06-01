السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت بأسواق الصاغة المصرية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سعر الذهب صباح اليوم السبت.. شهد سعر جرام الذهب خلال ندمستعل التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، استقرارًا، بعد آخر انخفاض سجله، إذ انخفض عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 25 جنيهًا، وفيما يلي تحديث لحظي لـأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

 

وفي هذا الصدد، تسعى “بوابة الوفد الإلكترونية”، لـ رصد ومتابعة كل المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية لمختلف السلع بالأسواق المحلية والعالمية، للوقوف لحظة بلحظة على آخر وأهم التحديثات التي يتم طرحها في الأسواق، لا سيما أسعار الذهب، والتي جاءت اليوم السبت على النحو الآتي:

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سعر الذهب صباح اليوم السبت 

 

سعر الذهب عيار 24

تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 3555 جنيهًا و للبيع 3560 جنيهًا.

 

 سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت

وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 3111 جنيهًا و للبيع 3115 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 2666 جنيهًا و للبيع 2670 جنيهًا.

 

 سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس استقرارًا عند 24,920 جنيهًا، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

 

 سعر الذهب العالمي اليوم السبت

كما سجل سعر الذهب العالمي اليوم تراجعًا عند 2333 دولارا.

 

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه

 

أسعار جرام الذهب اليوم بالأوزان

1 جرام: 3,125.0 جنيه مصري

5 جرامات: 15,625.0 جنيه مصري

10 جرامات: 31,250.0 جنيه مصري

25 جرامًا: 78,125.0 جنيه مصري

50 جرامًا: 156,250.0 جنيه مصري

100 جرام: 312,500.0 جنيه مصري

500 جرام: 1,562,500.0 جنيه مصري

1000 جرام: 3,125,000.0 جنيه مصري

5000 جرام: 15,625,000.0 جنيه مصري

10000 جرام: 31,250,000.0 جنيه مصري

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