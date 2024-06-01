تعليم سوهاج تفوز بالمركز الثاني على الجمهورية في مسابقة الطفل المبدع

تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميمونى، مدير عام التعليم بالمديرية، تمكن توجيه عام رياض الأطفال بسوهاج بقيادة الدكتورة أسماء التنجى الموجه العام، من حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفل المبدع، والتي أقيمت تحت شعار المقدم الصغير.

وفاز الطفل المعجزة أنس محمد علي، kg1 بمدرسة الفتح الابتدائية بإدارة أخميم التعليمية، شرق محافظة سوهاج، حيث تحدث الطفل الصغير المبدع عن موضوع المسابقة "مشروعات وانجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة"، واستطاع الفوز بالمركز الثاني بعد أن تحدث بكل طلاقة وبراعة وإبداع ونال المركز الثانى من خمس مراكز على مستوى الجمهورية .



وجاء هذا الفوز بدعم إدارة أخميم التعليمية، بقيادة الدكتور أحمد مقبول، مدير عام الإدارة، وتوجيه موجه أول رياض الأطفال باخميم، وفاء عثمان، وموجه الروضة مرفت محمد، وتدريب المعلمة سهام صابر، وإشراف مديرة المدرسة هدى الجبالي، ووكيل المدرسة أسامة الشرفي.



وفي سياق آخر تقدم مديرية التربية والتعليم بسوهاج، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم، الدعم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام، حيث تنفذ المديرية مراجعات نهائية لمناهج الثانوية العامة والتي ستنفذها المديرية بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على مستوى المحافظة في الفترة من الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ إلى الجمعة ٧ يونيو ٢٠٢٤ .



وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن مبادرة مؤسسة حياه كريمة يتم تنفيذها على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في نفس الوقت واليوم عبر شبكات الانترنت "أون لاين" لتقديم الدعم النفسي والارشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فتره الامتحانات مع تقديم الدعم الاكاديمى وحصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية المختلفة وذلك بالاستعانة بأكفأ المعلمين في تلك المواد.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية لتحديد المدارس التي ستستقبل حصص المراجعات عبر شاشاتها، والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذ المبادرة حيث تم تحديد المدارس في كل إدارة على النحو التالي: -