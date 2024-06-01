تعذر وصول المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيت إلى مقر المحكمة

تعذر وصول المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت، إلى قاعة المحكمة في التجمع الخامس، حيث كان من المقرر استكمال محاكمته اليوم على ذمة الدعوى.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة بالتجمع ‏‏‏‏الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ ‏بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار ‏في الحشيش.‏

وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ‏ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، ‏وألزمته ‏‏‏‏بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد ‏الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور ‏عادل محمد السيوي، ‏‏‏‏وأحمد رضوان أبا زيد ‏الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ‏وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ‏‏‏‏‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع ‏أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز ‏شرطة الجيزة أحرز بقصد ‏‏‏‏الإتجار في ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح با ‏قانوناً. ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. ‏

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد ‏‏"طلقة" مما تستخدم على السلاح محل ‏الاتهام السابق بدون ‏‏‏‏ترخيص.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة ‏أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم ‏واللتان وزنتا قائماً 81.90 ‏‏‏‏جم (واحد ‏وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما ‏للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول ‏من ‏‏‏‏قانون المخدرات. ‏

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق ‏الأدلة الجنائية أن السلاح الناري ‏المضبوط بحوزته هو فرد ‏‏‏‏خرطوش محلي ‏الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير ‏مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن ‏‏‏‏‏الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما ‏يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة ‏لذلك.‏