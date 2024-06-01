خبير معلومات يوضح أهمية «شات جي بي تي» والذكاء الاصطناعي (فيديو)

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إنَّ «شات جي بي تي. ChatGPT»، أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو ليس التطبيق الوحيد لكنه الأكثر شهرة واستخداماته متعددة وفي توسع كبير للغاية.

ستخدامنا لـ شات جي بي تي لم يصل بعد لاستخداماتنا لتطبيقات السوشيال ميديا

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ استخدامنا لـ «شات جي بي تي» لم يصل بعد لاستخداماتنا لتطبيقات «السوشيال ميديا» التي باتت تستغرق معظم وقتنا، كما أنه ساهم في تغير مفاهيمنا حول التعامل مع المعلومة.

هذا النوع من التطبيقات فرض علينا أنماط جديدة في البحث عن المعلومة

واستطرد موضحاً: «هذا النوع من التطبيقات فرض علينا أنماط جديدة في البحث عن المعلومة والتعامل مع الإنترنت، مثل استخدام اللغة الطبيعية أو الصوت والصورة والمقاطع المختلفة في محركات البحث عبر، ومن المؤكد أن تعاملنا مع المعلومة سيختلف كلية بشكل متسارع للغاية بفضل هذه النوعية من التطبيقات، و«شات جي بي تي» أصبح المساعد الذكي أكثر من أي تطبيق آخر.

وأشار إلى أنه أحدث نقلة نوعية حتى في الاستخدامات الخاصة بالمؤسسات والشركات الكبرى، قائلاً: «التعامل مع هذه النوعية من التطبيقات أصبح جزء هام بل وشرط أساسي للالتحاق بالوظائف في الشركات العملاقة والكبرى».

جدير بالذكر أن ميرنا عارف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، أكدت أن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية جديدة لكن ذاع صيته مع شات جي بي تي.

أوضحت ميرنا أن العالم مقبل على ثورة تقنية جديدة لا تقل أهمية من دخول الإنترنت، هذه النقلة ستغير حياتنا.

أضافت أن مايكروسوفت أطلقت استراتيجية لدعم رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي، لمساعدة الحكومة المصرية في التحول الرقمي.

أشادت بإطلاق الحكومة لمبادئ الذكاء الاصطناعي، قائلة: “نعمل ونتعاون مع الجهات الحكومية لتقنين سلبيات الذكاء الاصطناعي”.

لفتت إلى تنفيذ 61 مشروع تحول رقمي بالتعاون مع وزاراتا الزراعة والعدل، والمشاركة في مبادرة إيتيدا لدعم أكثر من 100 شركة ناشئة، مؤكدة أن مايكروسوفت تؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي قلب التنمية والتحول الاقتصادي.

أوضحت أن بناء القدرات ومهارات الشباب خصوصا في مبادرة طور وغير بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة في 27 محافظة وتم تدريب أكثر من مليون شخص على المهارات الجديدة وتم اضافة برامج الذكاء الاصطناعي.

أشارت إلى كيفية استخدام التكنولوجيا للمشاركة في مبادرة حياة كريمة ببرامج خاصة بالمرأة لتوفير فرص عمل تلائمها.

أكدت أن إحدى أهم مجالات الذكاء الاصطناعي المناخ، مشيرة إلى أن مايكروسوفت زيرو كربون كشركة من 2012، وفي 2030 تستهدف إزالة الكربون، ولديها استمارات وتطور تقينات حديثة لتنظيف المياه، وتستهدف في 2050 إزالة كل الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها منذ عام 1975.

قالت إن مايكروسوفت متواجدة من 25 عاما في مصر ولديها منظومة شراكات لتنمية القطاع التكنولوجيا.