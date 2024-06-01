انتظام 23 ألف طالب وطالبة في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

انتظم اليوم السبت، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، وذلك في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2024/2023، حيث يؤدي الآن طلاب القسم العلمي الإمتحان في مادتي الفقه، والحديث، على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الإمتحانات.

وقال الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، والتي من المقرر أن يتقدم لها هذا العام نحو 23 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 60 لجنة إمتحانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أهمية التكاتف والتعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين، وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع،فضلا عن تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية، والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم التأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان حتى يتحقق المنشود من العملية الإمتحانية، وكذلك احتواء الطلاب، وتوفير المناخ التربوي الملائم لأداء الإمتحانات بهدوء ويسر،معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، والحصول على أعلى الدرجات، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.