تكريم الفائزين في تصفيات المشروع الوطني للقراءة بأزهر الإسماعيلية

قام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية بتكريم الطلاب الفائزين في ختام مسابقة المشروع الوطني للقراءة العربي في المستويات المختلفة .

وأعلنت اللجنة التنسيقية أسماء الفائزين على مستوى المنطقة في التصفيات النهائية فى الأربع فئات: كالآتي: الفئة الأولى للمرحلة الابتدائية « وتشمل من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي» والفائزة فيها التلميذة ياسمين محمد ممدوح، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز ، الفئة الثانية للمرحلة الابتدائية «وتشمل من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي» والفائز فيها التلميذ حمزة محمد ممدوح، معهد الشيخ زايد النموذجي ب، الفئة الثالثة وتشمل «المرحلة الإعدادية» والفائزة فيها الطالبة رويدا محمد، معهد فتيات فايد، الفئة الرابعة وتشمل «المرحلة الثانوية» والفائزة فيها الطالبة خديجة يوسف محمد، معهد فتيات آل سهمود الثانوي للفتيات.

جاء التكريم بحضور أعضاء لجنة التحكيم بالمشروع أحمد السيد، مدير إدارة المكتبات ومنسق المشروع بمنطقة الإسماعيليّة، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة، و نادية السيد، مديرة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وعضوا اللجنة التنسيقية للمشروع بالمنطقة، والدكتور محمد محمود، مدير التعليم الإعدادي، و محمد يونس، معلم خبير اللغة العربية بمعهد آل نوح النموذجى الثانوي، و هالة محمد، موجه مكتبات.

وقدم رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المشروع الوطني للقراءة العربي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والاجتهاد، مطالبًا طلاب الأزهر جميعًا بالقراءة والمعرفة فهي سبيلهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم، كما أنها تفتح آفاقا جديدة لهم تسهم في بناء مستقبل وطنهم الغالى مصر.

وقا أحمد السيد، منسق المشروع الوطني للقراءة العربي بالمنطقة، أنَّ المشروع يحقق نسيجًا معرفيا بين الملايين من أبناء الوطن العربي، ويضم جميع طلاب وطالبات المعاهد بشتى المراحل التعليمية المختلفة.

مشيرا ان ذلك يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديراً لهم وحثهم على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة، وخلال التكريم استمع رئيس المنطقة للطلاب والطالبات الفائزين بالمشروع.