الأرصاد تنصح المواطنين بتناول المياه بكثرة.. حالة الجو

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتناول كميات كبيرة من المياه خلال هذه الفترة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد ستتأثر بموجة حر كبيرة بداية من اليوم ولمدة أسبوع.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة حارة خلال هذه الفترة، وعلى الجميع عدم التعرض لأشعة الشمس، لآن درجة الحرارة ستصل لـ36 في الظل، وهذا سيكون له تأثير كبير على المواطنين حالة الخروج في هذا الجو، ولكن حالة الجو في المساء تشهد انخفاضات.

عواصف بغرب البلاد:

أشارت إلى أن هناك رياحًا في فترة المساء وهذا سينتج عنه انخفاض في حرارة الجو، لافتًا إلى أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق غرب البلاد مثل مطروح وسيوة والسلوم.

وأشارت إلى أن باقي مناطق الجمهورية لن يكون بها أي عواصف، وأن البحر سيكون به موجة بسبب التقلبات الجوية.