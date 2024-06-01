السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 3 شباب برصاص الاحتلال شرق نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 أُصيب، اليوم السبت، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس، وفقًا لـ"وفا".

txt

ننشر تفاصيل مقترح بايدن ودعوته لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة

txt

تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا للتنديد بالعدوان على غزة

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخرين بشظايا بالرأس والصدر، خلال عملية الاقتحام.

وذكر مراسل “وفا”، أن قوات الاحتلال هدمت جزءا من سوبرماركت "العرايشي" للمرة الثامنة، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص، وتحليق لطائرات "الدرون"، وانتشار مكثف في محيط المخيم وداخله.

مواد متعلقة

ننشر تفاصيل مقترح بايدن ودعوته لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة

تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا للتنديد بالعدوان على غزة

بايدن: حان الوقت لوقف الحرب في غزة

الأردن يعلن استضافته مؤتمرا إنسانيا دوليا بشأن غزة 11 يونيو المقبل

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ 36284 شهيدا

ممثل أنصار الله من بيروت: جبهات الإسناد ستستمر ما دامت حرب غزة مشتعلة
الجريدة الورقية