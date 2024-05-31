موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 .. يشغل بال الكثير من أصحاب المعاشات الموعد الرسمي لصرف المعاش لشهر يونيو، يأتي ذلك عقب نشر الجريدة الرسمية قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%.

وفي السياق ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يونيو يوم السبت المقبل 1 يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مواطن.

أماكن صرف معاشات يونيو 2024

ويمكن صرف معاشات شهر يونيو 2024، عبر: فروع بنوك والبنوك التجارية، منافذ شركة فوري، ومنافذ البريد المصرى، ومن خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية

يجب اختيار أيقونة صاحب معاش

النقر على أيقونة الخدمات التأمينية.

الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع

النقر على استعلام، ليظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش

جدير بالذكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، يمكن للأفراد المتقاعدين الحصول على المعاش في عدة حالات،منها العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.